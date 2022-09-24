"Дай Бог": Подоляк висловився, чи вдасться завершити війну до кінця року

Агресорка Росія, незважаючи на слабку армію, має значні ресурси - це люди, і техніка, і боєприпаси.

Саме тому, завершити війну, яку президент РФ Володимир Путін розпочав 24 лютого, до кінця цього року майже неможливо.

Таку думку в інтерв'ю Report висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На жаль, нам доводиться звільняти наші території ціною життів наших людей. Це не короткостроковий процес. Звичайно, ми хотіли б сказати, що території України будуть звільнені до зими, до Нового року. Я можу тільки сказати: "Дай Бог!", - каже Подоляк.

За його словами, Кремль не буде шкодувати людей, яких "витрачатиме" на війну в Україні.

"Ми хотіли б закрити цю тему, і не тільки референдуму, а й загалом питання окупації з боку РФ і повного звільнення наших територій. Але реальність більш жорстока, і це життя. Треба розуміти, що хочу особливо відзначити, що у Росії великі резерви живої сили, і зараз оголошено мобілізацію", - наголосив Подоляк.

Він зауважує, що після фіаско на Харківському напрямку, російська еліта почала розуміти, що може програти у війні. Щобільше - світ переконується у слабкості "другої армії світу" та військово-промислового комплексу РФ.

"У Росії немає на сьогодні талановитих полководців, стратегів і тактичних командирів. Я б сказав, що Росія не була повністю готова до цієї війни", - додав Подоляк.

Нагадаємо, ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що незабаром у РФ розпочнуться масштабі протести. Для президента Росії Володимира Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

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