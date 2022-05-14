Росія не дає згоди: Туреччина готова скерувати судно для евакуації військових з "Азовсталі"

Росія не дає згоди: Туреччина готова скерувати судно для евакуації військових з "Азовсталі"

Представники Туреччини обговорили з президентом України Володимиром Зеленським свою готовність провести морським шляхом евакуацію поранених військових з "Азовсталі" в Маріуполі.

Наразі Росія не дає свою згоду на таку евакуацію захисників Маріуполя.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, пише Reuters.

Він розповів, що особисто обговорював можливість морської евакуації поранених українських військових із Зеленським ще два тижні тому. Пропозиція Туреччини залишається на "столі переговорів", хоча російська сторонане дала згоди на неї.

"Наш корабель готовий вирушити і доставити поранених солдатів та цивільних осіб до Туреччини", – зазначив речник президента Туреччини.

Він додав, що згідно з пропонованим планом, евакуйованих з "Азовсталі" спершу доправили б сушею до порту Бердянська, а потім турецький корабель доставив би людей до Стамбула.

Нагадаємо, 14 травня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з "Азовсталі". Він може бути укладений за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники "Червоного хреста".

Зауважимо, що на сьогодні на "Азовсталі" залишаються близько 600 поранених в умовах антисанітарії, без води, їжі та медикаментів.

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