"Росія не допомагає, а тупо стирає Донбас!": пропагандист Прилєпін не стримався і висловив всю правду в ефірі (відео)

Російський пропагандист Захар Прілєпін визнав, що РФ здатна тільки знищувати Донбас.
Ексрадник вбитого "главаря ДНР" Захарченка, російський пропагандист Захар Прилєпін визнав, що РФ здатна лише знищувати Донбас.
Про це розповів український блогер та журналіст Денис Казанський.
Російський письменник і пропагандист Захар Прілєпін на російському ТБ із сумом заявив, що російська армія не може дійти до Києва, тому все, що їй залишається – це "руїнувати міста Донбасу".
Нагадаємо, раніше Денис Казанський розповів, що Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку. "Це місто Росія захопила рік тому і просто покинула. У ньому більше немає людей і не видно жодного цілого будинку", — написав Казанський.
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