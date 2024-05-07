"Росія не допомагає, а тупо стирає Донбас!": пропагандист Прилєпін не стримався і висловив всю правду в ефірі (відео)

Ексрадник вбитого "главаря ДНР" Захарченка, російський пропагандист Захар Прилєпін визнав, що РФ здатна лише знищувати Донбас.

Про це розповів український блогер та журналіст Денис Казанський.



Російський письменник і пропагандист Захар Прілєпін на російському ТБ із сумом заявив, що російська армія не може дійти до Києва, тому все, що їй залишається – це "руїнувати міста Донбасу".

Нагадаємо, раніше Денис Казанський розповів, що Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку. "Це місто Росія захопила рік тому і просто покинула. У ньому більше немає людей і не видно жодного цілого будинку", — написав Казанський.

Читайте також: