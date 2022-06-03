Росія не досягла початкових цілей, а тому зосередилася на Донбасі: британська розвідка про 100 днів війни

Росія не досягла початкових цілей, а тому зосередилася на Донбасі: британська розвідка про 100 днів війни

Від початку війни Росії, 24 лютого, окупантам держави-терористки не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади.

До відбиття наступальних операцій Росії призвели стійкий український опір та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години повтомасштабного вторгнення.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії, який присвячений 100 дням війни.

Після провалу початкового плану, зокрема через погане тактичне виконання, Москва адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі. Наразі загарбники досягають там тактичного успіху. Росія контролює понад 90% Луганської області.

"Російські збройні сили створили і зберегли динаміку. Наразі, схоже, утримують ініціативу над українським опором", - йдеться у зведенні.

Водночас держава-терористка не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках. Армія РФ перейшла до оборони.

"Росія досягла цих недавніх тактичних успіхів за рахунок значних втрат ресурсів і за рахунок концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії. Порівняно з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", - наголошують у розвідці.

Нагадаємо, сто діб триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби на Слов’янському напрямку росіяни обладнують позиції, на Попаснянському - зазнали втрат. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 3 червня.

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