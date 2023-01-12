Росія не досягла своїх цілей у війні і вже не зможе досягти переломних моментів: заява нардепа

Веніславський заявив, що РФ вже програла війну, а допомога Заходу в усіх її проявах забезпечить швидшу перемогу України.

Росія не досягла у війні проти України тих ці лей, які ставила перед собою. Окрім того, країна-агресорка вже не зможе досягти якихось переломних моментів.

Таку думку член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, є лише якісь ситуативні досягнення РФ, які вона намагається продемонструвати, як стратегічні.

"Третьої світової війни не буде, оскільки Російська Федерація вже програла в Україні, про це говорять практично всі міжнародні аналітики. Тих цілей, які РФ ставила перед собою, вона не досягла і не досягне. Є тільки якісь ситуативні досягнення, які вона намагається продемонструвати, як стратегічні. Але вони такого значення точно не мають, тому що бої за Бахмут, за Соледар на Донеччині тривають уже пів року. І всі ці пів року, якщо подивитися пропагандистські канали Росії, вони звітують про те, що ось уже і Бахмут "оточений і взятий", і Соледар. Менше з тим, ми ведемо бій", – розповів Веніславський.

"Вся ця ситуація свідчить про те, що Росія жодних переломних моментів у війні проти України досягти вже не зможе. А допомога Заходу в усіх її проявах забезпечить нашу швидшу перемогу", – наголосив нардеп.

На його думку, увесь світ побачив, що Росія – це мильна бульбашка.

"Після того, як Росія продемонструвала свою нездатність досягати цілей, задекларованих і неодноразово озвучених у публічній площині, увесь світ побачив, що РФ – це мильна бульбашка, яку пропаганда роздмухала до небачених розмірів, і які під собою підґрунтя не мають. І хвалена міць російської армії теж уже для всіх зрозуміла", – зауважив очільник безпекового комітету Ради.

Він додав, що Україна своїм прикладом консолідувала увесь цивілізований світ, який дотримується цінностей, свободи, демократії, прав і свобод людини. Веніславський зазначив – світ розуміє, що зло, яке асоціюється з РФ сьогодні, необхідно ліквідувати або максимально нівелювати.

Нагадаємо, на початку січня в ГУР Міноборони України повідомили про незмінність стратегічних цілей президента РФ Володимира Путіна у війні. Йдеться про знищення українського народу та державності. Окрім того, протягом 2023 року країна-агресорка намагатиметься повністю захопити Луганщину, Донеччину та утримати сухопутний коридор до Криму.

Це підтвердив і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що Путін не своїх змінив планів та цілей щодо війни в Україні, але Кремль не можна недооцінювати. За словами генсека Альянсу, російський диктатор показав, що готовий терпіти втрати та страждання.

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