Росія не готова до мирного врегулювання – Зеленський

Президент України заявив, що готовий до діалогу щодо завершення війни.

Російська Федерація не готова до мирного врегулювання.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, передає "Укрінформ".

"Вони (росіяни - ред.) не готові до мирного врегулювання... Це так само, як вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення", - сказав президент.

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Зеленський також заявив, що готовий до діалогу щодо завершення війни.

"Хочу я цього, або цього не хочу, я готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ", - сказав очілник української держави.

Нагадаємо, Зеленський також прокоментував наступ на Донбасі, президент переконаний, що Росія не зупиняється у своєму кривавому бажанні знищити українців.

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