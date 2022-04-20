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Росія не готова до мирного врегулювання – Зеленський

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Росія не готова до мирного врегулювання – Зеленський

Офіс Президента України

Президент України заявив, що готовий до діалогу щодо завершення війни.

Російська Федерація не готова до мирного врегулювання.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, передає "Укрінформ".

"Вони (росіяни - ред.) не готові до мирного врегулювання... Це так само, як вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що готовий до діалогу щодо завершення війни.

"Хочу я цього, або цього не хочу, я готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ", - сказав очілник української держави.

Нагадаємо, Зеленський також прокоментував наступ на Донбасі, президент переконаний, що Росія не зупиняється у своєму кривавому бажанні знищити українців.

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