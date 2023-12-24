Росія не готова програвати війну: Подоляк про так звані сигнали Кремля про "перемир’я"

ЗМІ пишуть, що диктатор Путін нібито натякає на готовність до перемир’я з Україною.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Росія все ще хоче повної капітуляції України, тому так звані мирні переговори неможливі.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Сьогодні жодні переговори з Росією неможливі, тому що РФ виставляє як початкову диспозицію ультиматум – ви повинні капітулювати. Тобто, поки Росія не зазнає поразки або поки не опиниться в повноцінній ізоляції, Російська Федерація не піде на переговори (на українських умовах - ред.). Вона не готова програвати війну, тому переговорних позицій немає", - сказав він.

Подоляк також додав, що в іншому випадку переговорний процес буде мати вигляд, як спроба ще раз примусити Україну капітулювати, юридично залишити за Росією певні території, відмовитися від свого суверенітету і поступово деградувати в бік маріонеткової держави.

"І рано чи пізно Росія доокупує, дозахопить цю територію. Ось переговорний процес, який би влаштував Російську Федерацію. Все інше її не влаштовує", - резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на оточення Путіна писало, що попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні російський президент висловлює дипломатичними каналами готовність до припинення вогню та переговорів.

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