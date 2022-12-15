Росія не готувалася до тривалої війни: експерт описав критичну ситуацію зі зброєю й технікою

Росія сама себе загнала у глухий кут і її становище надалі лише погіршуватиметься, вважає ексзаступник голови СБУ.

В Росії на сьогодні дуже критична ситуація із забезпеченням війська, адже країна-агресорка не була готова до тривалої війни.

Таку думку генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун висловив у ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"У них (в РФ – ред.) усе, що було підготовлено, базувалося на блефі й на можливості ігор. Якщо бліцкриг не вдасться, вони не розраховували на те, що треба запускати заводи і піднімати їх, треба розглядати можливість розконсервації техніки", – розповів Ягун.

Тож тепер російські окупанти вже починають використовувати у війні проти України ті ресурси, які найближчим часом дуже важко буде поповнити.

"Це не тільки снаряди, які вони зараз намагаються на ходу виготовляти й одразу відправляти на фронт. Вони часто використовують снаряди вже 40-річної давності. Це і ресурси бронетехніки, які також треба відновлювати", – уточнив генерал-майор запасу СБУ.

Він додав, що в Росії також величезна проблема з підприємствами. Там немає робочих місць, верстатів та спроможності, що була в СРСР. Адже тоді була кооперація зокрема із залученням інших колишніх республік.

Ягун також оцінив, що попри бажання провести імпортозаміщення та закрити низку особливо нагальних питань, росіяни не були готові, що все треба робити одразу.

"Фахівці кажуть, що для відновлення кількості тих снарядів, які вже використані Російською Федерацією, їм треба принаймні сім років. Тобто найближчим часом вони зіткнуться з величезною проблемою – де що брати, якщо не вирішать проблему поповнення", – прогнозує ексзаступник голови СБУ.

Він додав, що Росія сама себе загнала у глухий кут і її становище надалі лише погіршуватиметься.

"Проблема Росії – це проблема самої Росії. Треба думати перед тим, як щось робити, треба прораховувати хоча б на кілька кроків уперед. Вони цього не зробили. І зараз самі себе загнали в кут, у патову ситуацію, і кожен наступний крок тільки погіршує становище", – зазначив Ягун.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія приблизно 3,5-4 роки інтенсивно нарощувала ресурси для війни проти України. Країна-агресорка мала ресурсів на 3,5 місяця для досягнення мети, але змарнувала потенціал, обравши неправильну позицію.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що невдовзі в РФ може виникнути суттєвий дефіцит артснарядів. Так, адже за два дні війни противник використовує більше, ніж виробляють за місяць у Росії.

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