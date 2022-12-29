Росія не хоче миру з Україною: посольство Британії - про ранковий ракетний обстріл

Росія демонструє реальні наміри не припиняти агресію проти українців, вважають у посольстві Британії.

Посольство Британії відреагувало на ракетну атаку Росії по Україні 29 грудня. Амбасадорка Британії Мелінда Сіммонс впевнена, що "Росія не хоче миру з Україною, вона хоче підкорити Україну".

Про це пані посол Британії в Україні написала у Twitter.

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Дипломатка зауважила, що, продовжуючи атакувати Україну, Росія демонструє реальні наміри не припиняти агресію проти українців.

"Російські ракети запущені по Україні. Поранені цивільні. Росія відкидає мирний план, запропонований президентом Зеленським. Росія не хоче миру з Україною - вона хоче підкорити Україну", - йдеться у її дописі.

Ранкова атака Росії 29 грудня

Вранці 29 грудня Росія знову масовано обстріляла українські міста. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Львівській, Івано-Франківській областях. Так, ворожа ракета влучила в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Крім того, у регіоні зафіксовано падіння ракет, які знешкодять згодом.

Також під час масштабної повітряної тривоги російська ракета влучила у житловий будинку в селі на Прикарпатті. Фото влучання показав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Міноборони України поінформували, що під час масованих ракетних обстрілів по Україні 29 грудня Росія випустила понад 69 ракет. Українським військовим вдалося збити 54 ворожі ракети.

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