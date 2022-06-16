"Росія не хоче миру": Зеленський назвав головну мету країни-агресорки

Зеленський вважає, що головною метою Росії у війні з Україною є бажання залякати та зламати Європу.

Росія намагається показати, європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи.

Про це під час спільної заяви європейських лідерів сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє ТСН.ua.

"Росія не хоче миру, вона нічого не хоче окрім війни. Прямо у ці хвилини, коли ми знаходимося тут, у Маріїнському палаці, російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють своє угруповання на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні нашої держави. Держава-агресорка повинна усвідомити, що мир не має альтернативи, і повинна почати шукати мир. А поки ми з вами бачимо і чули, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі. Пані та панове, мета Росії у цій війні – зламати Україну і через це зламати Європу в цілому. Ми впевнені в цьому. Росія хоче показати, що європейське об’єднання нібито не здатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи. Ми можемо і повинні зламати цей сценарій, і довести їм, що Європа і надалі буде вільною, демократичною і¸ підкреслюю, об’єднаною", - заявив глава держави.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

Європейські лідери провели переговори із президентом України Володимиром Зеленським і відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.