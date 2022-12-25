Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності - Подоляк

Радник голови ОП наголосив, що необхідно "рухатися до трибуналу".

Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності, тому її має чекати трибунал.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Суб’єкту Путіну потрібно повернутися до реальності:

1. Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає.

2. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - написав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності вже зараз, до завершення війни.

Трибуналу не уникнути, докази злочинів Путіна вже зібрані

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