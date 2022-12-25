Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності - Подоляк

Радник голови ОП наголосив, що необхідно "рухатися до трибуналу".
Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності, тому її має чекати трибунал.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Суб’єкту Путіну потрібно повернутися до реальності:
1. Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає.
2. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - написав Подоляк.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності вже зараз, до завершення війни.
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