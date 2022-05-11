"Росія не хоче тягатися з НАТО": у Пентагоні розповіли про розрахунки Путіна

"Росія не хоче тягатися з НАТО": у Пентагоні розповіли про розрахунки Путіна

У Пентагоні певні, що Путін не бажає конфлікту з НАТО. Якщо ж Росія наважиться, це одразу переросте в "інший вид суперництва".

Президент Російської Федерації Володимир Путін не бажає конфлікту з НАТО. Якщо Росія вирішить напасти на когось із членів НАТО, це одразу змінить правила гри.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час виступу перед законодавцями Палати представників, повідомляє журналіст Джеф Селдін.

"Якщо подивитися на розрахунки Путіна... Моя думка така, що Росія не хоче тягатися з НАТО", - заявив Остін.

За його словами, у НАТО налічується 1,9 млн військовослужбовців. Водночас Альянс володіє найпередовішими можливостями у військовій сфері. Якщо ж Росія наважиться, це одразу переросте в "інший вид суперництва".

Своєю чергою генерал Марк Міллі наголосив, що НАТО здатне відповісти на будь-яку форму чи спосіб ескалації, зокрема й з боку Росії.

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"Ми відстежуємо це кожен божий день. Це одна з найважливіших речей, які ми робимо, відстежуючи потенційний ризик ескалації в будь-якій сфері. Чи готові США відповісти, якщо Росія з якоїсь причини піде на ескалацію? Так, моя коротка відповідь, звичайно так. У воєнному відношенні ми дуже здатні відповісти на будь-яку форму чи спосіб ескалації за вказівкою президента", - резюмував Міллі.

Також Міллі зазначив, що Росія запустила по Україні від 10 до 12 гіперзвукових ракет. Військове керівництво США заявляє, що використання Росією гіперзвукової зброї в Україні "не зіграло суттєвої ролі" у перебігу війни.

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