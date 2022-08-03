"Росія не хоче завершувати війну": Зеленський - про стягування до України ворожої військової техніки та озброєння

Український президент Володимир Зеленський впевнений, що Російська Федерація не має наміру завершувати війну. Про це свідчить стягування до України російської військової сили.

Зокрема, глава держави звернув увагу про збільшення російських резервів на півдні України.

Про це очільник України Володимир Зеленський сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 3 серпня.

"Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей", - сказав український президент.

Зеленський наголосив, терор можна зупинити лише "спільною незламною силою" - боротьбою.

"Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою", - зауважив політик.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що справжні бойові дії розпочнуться протягом тижня. Те, що відбувається зараз, "це лише квіточки", зауважив радник голови ОП.

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