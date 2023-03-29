Росія не має можливостей для великого наступу: у The Guardian пояснили чому

Попри те, що взимку світові військові експерти та політики попереджали про "великий наступ" Росії, країна-агресорка не має можливостей для цього. На понад 250 кілометровій лінії фронту окупантам лише вдалося здобути декілька незначних успіхів.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Попередження західних військових аналітиків та українських політиків про наступ РФ на різних напрямках базувались, зокрема на тому, що восени загарбники мобілізували 300 тис. військових. Адже це було б логічним продовженням бойових дій, наголошує видання.

Втім, наступ, що розпочався у лютому, не дав результатів, на які чекала Москва. Натомість, це призвело мінімальних вигод для Росії за колосальних втрат. За оцінками західних високопосадовців, ворог втратив до 200 тис. осіб вбитими та пораненими. Наразі лише 10% армії окупантів мають змогу проводити наступальні дії.

"У Росії просто немає наступальних можливостей для великого наступу. Їхні сили можуть повільно здобути кілька болісних перемог на виснаження, але у них немає можливості пробити українські оборонні рубежі таким чином, щоб змінити хід війни", - заявив військовий експерт США Роб Лі.

До слова, міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити армію з 1,15 млн людей до 1,5 млн. Експерт Роб Лі каже, що Кремль готується до довготривалої війни на виснаження.

Своєю чергою, президент-диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що ресурси його країни перевершать українські за кількістю. Автори матеріалу пишуть, що він покладає надії на те, Захід втомиться допомагати Києву.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українська армія наразі не може розпочати контрнаступ, який було заплановано на весну 2023 року. Для цього Україні потрібна додаткова зброя, зокрема, боєприпаси та винищувачі.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала громадян України та експертів не обговорювати подробиці майбутнього контрнаступу українських військових, аби не заважати ЗСУ.

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