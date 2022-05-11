Росія не має наміру затягувати війну в Україні, оскільки закінчується озброєння - військовий експерт

Росія ймовірно не готується до дуже тривалої війни. Справа в тому, що практично неможливо переналаштувати російський військово-промисловий комплекс.
Цю інформацію в коментарі ТСН.ua підтвердив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, РФ вже зараз ставить на озброєння техніку радянських часів.
“Можливо в Кремлі цього ще не розуміють. Але зупинка підприємств і відсутність імпортозаміщення (до речі, це ж знову таки було завдання Путіна, яке повністю провалено в РФ) не дасть змогу цього зробити. А кожен раз знижувати якість та підвищувати вік озброєння, яким вони будуть користуватися, це не призведе до успіху. От наприклад сьогодні РФ починає знімати зі зберігання ту техніку і озброєння, яку востаннє ставив СРСР парад своїм розвалом на зберігання. А це була друга половина 1980 років, коли на зберігання ставили танки Т-80, які замінювали танками Т-84 або Т-80 УД з дизельним двигуном”, - розповів Олег Жданов.
У той же час, за його словами, Україна чекає на озброєння, яке узгоджене ленд-лізом. Прийти воно може наприкінці літа.
“Тому розраховуйте: кінець літа – отримання ленд-лізу; за кілька місяців після цього – закінчення активної фази бойових дій. Це десь середина осені, а можливо й початок зими”, - підкреслив військовий експерт.
Нагадаємо, що у Міноборони попередили українців про важкий період у війні з РФ.
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