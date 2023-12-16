Росія не має плану війни на 2025 рік: що Путін планує просто зараз

Росія наразі не має плану на війну 2025 року і вдає, що так звана "СВО" не виснажує їхню країну.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що зможе досягнути всіх своїх загарбницьких планів 2024 року. Тому про 2025 у РФ навіть не йдеться.

Про це розповів публіцист та політичний оглядач Віталій Портников, пише 24 Канал.

За його словами, якщо Росія не зможе здобути бажаних "перемог" 2024 рокуі, країна-агресорка не зупиниться й продовжить втілювати задум 2025 року. Водночас відсутність планів на війну на 2025 рік може пояснюватися тільки тим, що з точки зору Путіна наступного року "вже не буде України, а буде союзна держава: Росія, Білорусь та Україна".

"Тільки половина України – Схід та Південний Схід, – будуть частиною Росії, а все інше лишиться маріонетковому уряду України (за задумом Росії - ред.), який буде частиною союзної держави. Тобто, буде реалізований план, який мав відбутися у період 24 лютого 2022 року, коли почався "бліцкриг", – припустив публіцист.

Яка ціль Путіна

Російський президент Путін намагається досягнути "блискавичної війни" через виснаження України, що він не приховував і під час "прямої лінії" 14 грудня.

"Виникає питання, якщо війна закінчиться у 2024 році, то на яких позиціях? Чи зможе стати частиною Євросоюзу країна, у якої є невирішені питання територіальної цілісності? Навіть якщо наявна якась політична угода про примирення з державою, яка окупує частину її території", – сказав Портников.

За його словами, існує два важливі аспекти, яких потрібно розуміти:

або Росія визнає, що 2024 року всі окуповані нею території будуть звільнені Україною і відповідно закінчується війна,

або Росія збирається 2024 року окупувати ще якісь території та завершити війну.

У будь-якому разі українці разом з європейцями мають відповісти на найголовніше питання: чи можна прийняти до ЄС державу, в якій питання територіальної цілісності не є вирішеними з огляду міжнародного права; в якій частина території контролюється іншою країною-агресоркою або частина території не визнана як держава іншими державами ЄС?

"До речі, це стосується України, Молдови, Грузії, Сербії, Косово. Проблеми, які доведеться розв'язувати глобально", – зауважив Віталій Портников.

Портников навів приклад острова Кіпр, який пов'язаний з країною НАТО – Туреччиною. 36% території контролює Турецька Республіка Північного Кіпру. Країна не анексована Анкарою, а є самопроголошеною державою.

"З такого огляду питання Молдови та Грузії можна розв'язати. Водночас з Україною інша ситуація. 4 області України та АР Крим анексовані Росією", – сказав політичний оглядач.

Таким чином прийняття до ЄС України з міжнародно визнаними кордонами є одночасно "зазіханням Євросоюзу на конституційне право Росії".

"Я абсолютно не проти такого зазіхання, тому що вважаю, що конституційне право Росії не має ніякого значення поряд з міжнародним правом. Проте я не знаю, як на це питання відповідатимуть європейці. Ми ж говоримо про європейську позицію, а не про нашу", – зауважив Портников.

Кіпріоти зобов'язалися провести референдум про возз'єднання острова, коли їх приймали до ЄС. Вони його провели, але жителі частини острова, яка перебувала у складі Європейського Союзу проголосували проти відновлення територіальної цілісності. Цей випадок став прикладом того, як не можна довіряти тим, з ким домовляєшся.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Український президент Володимир Зеленський назвав це рішення перемогою України та перемогою всієї Європи.

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