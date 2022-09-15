“Росія не може принести нічого, окрім геноциду”: Зеленський озвучив жахливі наслідки окупації Харківщини

Після відступу російської армії на звільненій території Харківщини в деяких селах не залишилося жодного вцілілого будинку.

За понад п’ять місяців окупації Харківщини російська армія навіть не намагалася щось зробити для людей, а тільки знищувала, забирала та вивозила.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні, яке з’явилося проти ночі 15 вересня.

“Залишили по собі спустошені села, і в деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, і церкви – розбиті, перетворені буквально на туалети”, - перелічив наслідки перебування окупантів на Харківщині президент.

За його словами, тепер до звільнених районів Харківської області отримали доступ українські та іноземні журналісти.

“Світ має побачити ці руйнування, має відчути біль, який Росія принесла українцям. Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами”, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що те, що світ побачив у Бучі, те, що відбувалося на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, є доказами геноциду проти українців.

“[Це] докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду”, - підкреслив український лідер.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України повідомило про початок робіт із відновлення зруйнованих доріг та налагодження переправ в деокупованих населених пунктах Харківської області.

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