Росія не може відновити сили після ударів ЗСУ - Ягун

У російських агресорів немає можливості швидко відновлювати свої спроможності після ударів Сил оборони України по обʼєктах на території РФ.

Про це в етері Еспресо заявив заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун.

Він заявив, що ЗСУ застосовують цілком зрозумілу тактику, коли завдають ударів на військових та промислових обʼєктах російських загарбників, оскільки вони значно знижують можливості виробництва зброї.

"Проблема росіян не в тому, що ми б'ємо по тому, а в тому, що вони не мають можливості ремонтувати і відновлювати свої спроможності. Змушені вдаватися до дій, особливо це напередодні весняних сільськогосподарських робіт, вони змушені забирати з цивільного сектору економіки паливо, передавати його у військовий, тому що війська мають постійно отримувати щось. А це незадоволення населення щодо військових дій. Це один з таких факторів. Крім економічних ударів, ми ще маємо соціально-політичні такі", - зазначив він.

Удари по російській столиці мають інше значення. Атака на Москву виступає більше як психологічна атака на росіян, які перебувають в іншому інформаційному просторі, але вибухи їм будуть нагадувати, що триває війна.

"Що стосується ударів по центральному регіону, особливо по Москві, треба розуміти, що там менше військових якихось зисків, більше суспільно-політичних. Тому що коли десь там по Кутузівському, чи якому там, по якихось центральних вулицях б’є український дрон, навіть якщо він один летів до Москви, і якщо він продемонстрував там свою присутність, це для москвичів, які живуть у зовсім іншому інформаційному просторі, своїй такій інформаційній бульбашці, це досить серйозна психологічна травма. І вони досить активно зараз обговорюють: "А що відбувається? А для чого нам це треба? А ми що, не завершили війну, а що, українці спроможні і це зробити?" Тобто це більше психологічна атака на центральне населення Росії. Нехай вони так само відчувають те, що ми відчуваємо", - додав генерал-майор запасу СБУ.

Раніше повідомлялося, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.

Ми раніше інформували, що Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони атакували низку стратегічних об’єктів Росії.

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