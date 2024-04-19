Росія не може виготовляти нові Ту-22М3, і на неї чекають нові "дива" – ГУР

В ГУР є інформація про ситуацію з бортами Ту-22 у РФ та щодо ракет, які можуть нести ці стратегічні бомбардувальники.

Для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 нині є фактично неможливим.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Вони намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет зараз. Питання саме в носіях і відстані, з якої завдається ураження", - зауважив Юсов.

Він підкреслив, що Росія зараз зробить висновки і надалі буде обережніша щодо використання своєї стратегічної авіації, і це вже добре для України. Юсов зауважив, що збиття борта є й певним тиском на пілотів бомбардувальників, оскільки вони тепер не будуть почувати себе в безпеці навіть за 300 кілометрів від фронту.

"І що ще важливо для нас – це ті борти, виготовлення яких нових для ворога – це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур і для цього є всі підстави", - сказав представник ГУР.

За словами Юсова, те, що в рамках нападу на Україну, в рамках геноцидної війни проти нашої держави, відбувається фактично демілітаризація самої Російської Федерації, в тому числі стратегічної авіації, - це вже факт і це бачить весь світ.

"Раніше це відбувалось внаслідок іншого роду операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше в повітрі, під час виконання бойового завдання", - додав він.

На запитання, чи буде використання Ту-22 дещо інакшим тепер, Юсов відповів, що після знищення літака А-50 і після сьогоднішнього знищення Ту-22М3 є сподівання, що "принаймні на деякий час для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться".

Водночас представник розвідки підкреслив, що сьогоднішня операція — не остання і це ще не все, що заплановано.

"Сили безпеки і оборони України будуть і далі "дивувати" противника в хорошому сенсі для нас. І результати так само будуть", - сказав він.

Знищення російського Ту-22МЗ 19 квітня: що відомо

У ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БПЛА типу "Shahed". Вже зранку стало відомо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

ГУР і Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ліквідація відбулась під час виконання літаком бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомив, що двох льотчиків російського військового літака Ту-22М3 доправили до медзакладів. З місця події евакуювали ще одного льотчика, який вижив, але невдовзі помер. Тривали пошуки четвертого члена екіпажу.

Читайте також: