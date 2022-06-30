Росія не може виробляти ракети: в МВС повідомили, коли агресор знизить інтенсивність ударів

Росія не може виробляти ракети: в МВС повідомили, коли агресор знизить інтенсивність ударів

Російські окупанти не зможуть дуже довго завдавати масованих ракетних обстрілів по території України. Так, інтенсивність ворожих ракетних ударів може зменшитися через один-два місяці.

Росія змінила стратегію війни і посилила обстріли цивільної інфраструктури. Воєнною операцією де-факто керує сам президент РФ Володимир Путін.

Про це розповів радник голови МВС України Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 30 червня.

Він зауважив, що в Росії закінчуються запаси ракет.

"І опосередковано про це говорить те, що вони (росіяни – ред.) почали просити снаряди у Білорусі, і 20 вагонів зі снарядами позавчора виїхали з Білорусі на територію РФ", – сказав радник міністра.

У цьому контексті він також звернув увагу на є санкції, адже вони обмежують виробництво російських ракет. Усе тому, що військово-промисловий комплекс цієї країни на 80% залежить від імпортних мікросхем, які неможливо замінити.

"Наразі росіяни фактично не мають можливості виробляти нічого нового через відсутність електроніки. На поверхні це, звичайно, авто і фактично зупинка усього автопрому. Для нас важливіше – те, що вони фактично не можуть виробляти ні нові ракети, ні нове обладнання", – пояснив Денисенко.

Водночас він застеріг, що поки РФ має запаси ракет, то битиме по території України. Аби захиститися, треба будувати ешелонну систему оборони та мати достатньо техніки.

Нагадаємо, раніше радник очільника МВС також розповів, що після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.

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