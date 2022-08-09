Росія не може забезпечити суттєве просування на Донеччині, концентрує зусилля на півдні: розвідка Британії

Втім, на минулих вихідних армія країни-агресрки Росії продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України.

Про це повідомили у розвідці Мністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх 30 днів наступ російських військових на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі Втім, за цей час окупантам вдалося просунутися лише на десять кілометрім.

Британські розвідники наголошують, що на інших ділянках Донбасу, де армія агресорки Російської Федерації намагалася прорватися, військові просунулися не більше ніж на 3 км за місяць.

"Попри тривале інтенсивне використання артилерії в цих районах Росія не змогла зібрати бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш істотне просуванн", - наголошують у розвідці Британії.

Як повідомлялося, публіцист і політолог Андрій Піонтковський каже, що план диктатора Путіна у війні приречений. Більше того - головні завдання - це "взяти Київ за три дні" та знищити українську державу - провалились ще у перші дні війни.

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