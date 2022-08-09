Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія не може забезпечити суттєве просування на Донеччині, концентрує зусилля на півдні: розвідка Британії

Дата публікації
Перегляди
439
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія не може забезпечити суттєве просування на Донеччині, концентрує зусилля на півдні: розвідка Британії

Фото: Associated Press

Російські окупанти не припиняють атакувати позиції Збройних сил України у Донецькій області.

Втім, на минулих вихідних армія країни-агресрки Росії продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України.

Про це повідомили у розвідці Мністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх 30 днів наступ російських військових на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі Втім, за цей час окупантам вдалося просунутися лише на десять кілометрім.

Британські розвідники наголошують, що на інших ділянках Донбасу, де армія агресорки Російської Федерації намагалася прорватися, військові просунулися не більше ніж на 3 км за місяць.

"Попри тривале інтенсивне використання артилерії в цих районах Росія не змогла зібрати бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш істотне просуванн", - наголошують у розвідці Британії.

Як повідомлялося, публіцист і політолог Андрій Піонтковський каже, що план диктатора Путіна у війні приречений. Більше того - головні завдання - це "взяти Київ за три дні" та знищити українську державу - провалились ще у перші дні війни.

Читайте також:

Кремль хоче заляпати кров'ю у війні з Україною всі народи РФ. Експерти - про розпад імперії зла

Кремль хоче заляпати кров'ю у війні з Україною всі народи РФ. Експерти - про розпад імперії зла
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
439
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація