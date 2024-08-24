Росія не може зупинити наступ у Курській області: скільки військових бракує — The New York Times

За оцінками американського видання, Україна задіяла в операції приблизно 10 тисяч військових.

Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

Такі оцінки анонімних чиновників із США наводить The New York Times.

У виданні наголосили, що на цей час армія РФ “навіть близько не має” потрібної кількості сил у прикордонних районах.

При цьому Україна, за оцінками The New York Times, задіяла в операції приблизно 10 тисяч військових.

Американські чиновники та аналітики вважають, що чим більше територій РФ захопить українська армія, тим складніше їй буде захищати їх від російського контрнаступу.

При цьому вони припускають, що Україна не має наміру утримувати позиції в Курській області надто довго. На це, начебто, вказує те, що ЗСУ не риють траншеї, не мінують поля і не зводять загородження, здатні сповільнити російську бронетехніку.

Водночас один із чиновників Пентагону заявив, що затримка в будівництві оборонних ліній не обов'язково означає, що Україна не хоче утримувати зайняті позиції. Він висловив припущення, що українські військові можуть просунутися ще далі і вже після цього піти в оборону.

The New York Times пише, що українській армії вдалося захопити декілька населених пунктів у Курській області, але головної мети наступу — змусити Росію перекинути війська зі сходу України в Курську область — поки що не досягнуто.

Минулого тижня видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що командування російських військ перекинуло до Курської області лише п'ять тисяч військовослужбовців із України.

Нагадаємо, американський інститут вивчення війни вважає, що російські окупанти перекидають війська із півночі Харківської області, щоб унеможливити просування ЗСУ на Курщині.

Ми повинні були зробити це раніше! — Зеленський про наступ ЗСУ на Курську область

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