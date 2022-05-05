Росія не оголосить війну Україні, з тієї ж причини, чому її не оголошує Україна – військовий експерт

Росія не оголосить війну Україні, з тієї ж причини, чому її не оголошує Україна – військовий експерт

У разі, якщо Росія оголосить пряму війну, це може її повністю ізолювати від світу на тому рівні, який навіть вона дозволити собі не може.

Росія не зможе оголосити Україні повноцінну війну із тієї ж причини, чому Україна не оголошує її. Про це ексклюзивно заявив ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

«Пішла така тенденція, що деякі країни вже оголошують Росію країною-агресором. Якщо вони оголосять війну і Генасамблея ООН, а Україна одразу туди звернеться, визнає Росію країною-агресором, то за Статутом ООН всі країни, які входять до ООН, мають потім припинити будь-які відносини з Росією», - заявляє експерт.

Він зазначив, що із цієї самої причини українська сторона також не оголошує війну.

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«Це стосується і нас, чому ми не оголошуємо війну. Якщо ви відкриєте будь-який договір, розділ "форс-мажор" починається зі слів "обставини непереборної сили…" і першим там стоїть війна. Це офіційний привід, щоб розірвати договір в односторонньому порядку без жодних наслідків. Тому навряд чи офіційне оголошення війни відбудеться», - переконаний експерт.

Водночас, за його словами, в РФ посилюється прихована мобілізація, але пряма мобілізація неможлива, бо міф про непереможну і легендарну армію, яку чомусь тепер треба підсилити, буде зруйновано. «Але з військової точки зору вони сьогодні вже встановили для військкоматів у кожному воєнному окрузі план – не менше 200 контрактників за тиждень повинен давати кожний округ. А 7 округів – це 1400 осіб на тиждень. За 4 тижні – це майже 6 тис. вони мають видавати контрактників кожного тижня. Вони це посилюватимуть», - зазначив Жданов.

Він додав, що набір людей триває в депресивних частинах країни, але навіть там вже люди починають запитувати, чому під час «спецоперації» не припиняється потік трун, а перемоги все ще немає. «Настрої в російському суспільстві починають потроху змінюватися. Але лише на окраїнах, де ці поховання. До речі регіональна газета Бурятії написала: стан тіл настільки поганий, що трупний запах не вивітрюється з цього приміщення, де вони проводжають в останній путь», - зазначає експерт.

Загальна мобілізація в Росії та ядерна загроза - це та інше ТСН обговорила з військовим експертом

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