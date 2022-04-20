Росія не отримала територіальних здобутків у наступі на Донбасі - високопосадовці США

Росія не отримала територіальних здобутків у наступі на Донбасі - високопосадовці США

Лінії фронту залишаються статичними, і жодна велика територія не перейшла до рук російських військових.

Високопоставлені чиновники з США заявили, що на початку розширеного наступу Росії на Донбасі, країна-агресор не мала жодних серйозних територіальних здобутків.

Про це повідомляє CNN.

За словами чиновника, у США зафіксували кілька нових атак російських військ. Однак, зазначається, що це були пробні атаки для перевірки української оборони. Також лінії фронту залишаються статичними, і жодна велика територія не перейшла до рук російських військових.

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Посадовець додав, щоб допомогти підготувати українські сили до майбутніх боїв, США планує надати допомоги на 800 млн доларів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що "повітряний парк ЗСУ дещо збільшився".

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