Росія не починатиме переговорів, доки не поверне під контроль Курщину — Washington Post

Росія посилила боротьбу за контроль над окупованою Україною частиною Курської області напередодні можливих переговорів з майбутньою адміністрацією Трампа.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, після серпневого контрнаступу Україна все ще утримує плацдарм у Курській області, хоча й втратила близько половини початкових здобутків. Минулого тижня Росія розпочала новий контрнаступ, задіявши значні сили, включаючи близько 10 000 північнокорейських військових.

"Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, доки не вижене з Курська всіх українських солдатів", - заявив головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков, додавши, що Путін не хоче, щоб Курськ став розмінною монетою в переговорах.

Водночас Росія посилила риторику щодо мирних переговорів. Глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув можливість заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту, назвавши це "навіть гіршим" за Мінські домовленості.

За оцінками аналітика Black Bird Group Пасі Паройнена, українські війська спочатку захопили від 386 до 579 квадратних миль території. Проте останній російський наступ, хоч і не дуже успішний, призвів до подальшого скорочення підконтрольних Україні територій.

Українські військові повідомляють про жорстокі бої. Розвідник 82-ї бригади Олександр розповів про знищення понад 50 одиниць російської техніки за останні дні. Він також став свідком військових злочинів - страти російськими військовими українських полонених.

Оператор безпілотника Артем Ефанов зазначив, що російські війська мають проблеми через складний рельєф та погодні умови: "Стало складніше, але у нас є засоби".

Експерти вважають, що Україна розглядає Курськ як потенційний важіль у майбутніх переговорах, проте ця операція значно навантажила українські війська. За словами аналітика Роба Лі, за останні три місяці російські сили в Україні просувалися швидше, ніж будь-коли з 2022 року.

З наближенням зими ситуація ускладнюється - опадання листя ускладнює маскування, а болота можуть замерзнути. Україні доведеться вирішувати, куди спрямувати обмежені ресурси.

"Куди посилати підкріплення? Тому що якщо ви зосередитесь на утриманні Курська, це може поставити під більший ризик інші ділянки фронту", - зазначив Лі.

Водночас експерти сумніваються, що Путін серйозно розглядає можливість переговорів, оскільки вважає, що перемога на його боці. "Його вимоги, ймовірно, будуть надзвичайно високими", - вважає колишня помічниця генсека НАТО Каміль Гранд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови сильної позиції України та міжнародної підтримки.

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