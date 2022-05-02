Росія не полишає спроб вийти на кордони Херсонської області — Генштаб

Росія не полишає спроб вийти на кордони Херсонської області — Генштаб

У Генеральному штабі ЗС України розповіли, що відбувається на фронті протягом 2 травня.

Так, російські загарбники, які знову обстріляли міст на Одещині, на Південнобузькому напрямку ведуть бойові дії, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ввечері 2 травня.

У повідомленні також йдеться, що ворог не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

"Продовжує розгортання підрозділів реактивної та ствольної артилерії для вогневого ураження позицій наших військ. Триває перекидання матеріальних засобів з тимчасово окупованої території АР Крим з використанням залізничної інфраструктури України", – розповіли захисники.

Нагадаємо, окупанти здійснили наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець. Крім того, за даними Генштаба, на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов'янськ.

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