Росія не припиняє обстріли, кількість жертв зростає: очільник Луганської ОВА про ситуацію у регіоні

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п'ять – із танків", - написав він.

Гайдай також наголосив, що в області зростає кількість жертв російського вторгнення. Півтора місяця лікарі з Дніпра боролися за життя літньої жінки з Лисичанська, яка отримала важкі поранення ще на початку червня. На жаль, вчора вона померла, зазначив очільник ОВА.

Водночас, за його словами, у Сєвєродонецькому тилу проявляються люди, яким не подобається новий режим.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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