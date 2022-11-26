Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її – Шольц

Він пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України є малоймовірною, і – що Москва не повинна досягти своїх цілей на полі бою.

Свою заяву політик зробив на конференції СДПН Бранденбурга в Котбусі 26 листопада, повідомляє Spiegel.

"Зважаючи на підтримку Німеччиною атакованої України, стає дедалі очевиднішим, що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її", – сказав Шольц.

Він вкотре пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми робимо це фінансово, гуманітарно – і ми всі знаємо: також з постачаннями зброї", – зауважив німецький канцлер.

Він також наголосив на важливості своєї зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва політики застерегли РФ від використання ядерної зброї. Країни G20 теж заявили, що в цій війні не можна використовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, кількома днями раніше Шольц заявив, що треба бути готовими до ескалації у війні в Україні, з огляду на розвиток бойових дій та очевидні невдачі Росії.

Поряд з тим канцлер ФРН заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна вивести свої війська і завершити війну "негайно".

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