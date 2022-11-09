Росія не відновить повноцінний рух Кримським мостом до осені 2023 року – британська розвідка

Росіяни не зможуть закінчити ремонт Кримського мосту за вказаний раніше період.

Росія продовжує ремонт Кримського мосту, але навряд чи він буде повністю запущений до вересня 2023 року.

Про це йдеться у щоденному огляді міністерства оборони Великої Британії.

Так, 8 листопада окупанти планували почати заміну 64-метрового прильоту автомобільної частини мосту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

Так звана "влада" Криму стверджує, що ця частина переправи буде відновлена до 20 грудня. Проте на брифінгу, наданому главі Кремля Володимиру Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення дорожнього руху до березня 2023 року.

Росіяни заявили, що планують замінити пошкоджений залізничний міст до вересня 2023 року. Однак британська розвідка вважає це малоймовірним, оскільки ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

Одна колія відкрита, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

"Атака Кримському мосту порушила російське матеріально-технічне постачання Криму та півдня України і зменшила здатність Росії переміщати військову техніку та війська залізницею чи автошляхом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху", - повідомляє розвідка.

Підрив Кримського мосту

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав вибух. Згодом ЗМІ РФ повідомили про п'ятьох загиблих.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що підрив Кримського мосту ймовірно організували самі ж росіяни через внутрішньополітичні конфлікти.

У неділю, 9 жовтня, росіяни почали масово тікати з анексованого Криму. На виїзді з півострова утворилась величезна черга із автомобілів.

Пізніше ФСБ назвала "організатором" інциденту очільника військової розвідки України Кирила Буданова.

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