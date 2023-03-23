Росія не виконує зобов'язання щодо постачань зброї Індії через війну проти України - Reuters

Росія не може виконати свої зобов'язання перед Індією у життєво необхідних поставках для армії Індії.

Росія не виконує життєво важливі оборонні поставки для індійських військових через війну в Україні.

Про це заявили у Військово-повітряних силах Індії, повідомляє Reuters.

Нью-Делі стурбований тим, що вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року може вплинути на військові поставки з найбільшого для Індії джерела оборонного обладнання. Заява ВПС Індії є першим офіційним підтвердженням таких недоліків.

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Заява була зроблена парламентському комітету, який опублікував її на своєму веб-сайті у вівторок, 21 березня. Представник ВПС повідомив парламентарям, що Росія планувала "велику поставку" цього року, яка не відбудеться.

Речник російського посольства в Нью-Делі сказав: "У нас немає інформації, яка б могла підтвердити заяву".

Також цю інформацію відмовились коментувати у "Рособоронекспорті".

Найбільшою поточною поставкою є системи ППО С-400 "Тріумф", які Індія купила в 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем уже поставлено, ще дві очікуються.

Також Індія залежить від Росії щодо запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ та МіГ-29, які є основною ВПС країни.

Росія, а до неї Радянський Союз, протягом десятиліть були основним джерелом зброї та оборонного обладнання для Індії.

За останніми даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на Росію припало 8,5 мільярда доларів із 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт зброї з 2017 року.

Протягом останніх двох десятиліть Нью-Делі намагався зменшити свою залежність від Москви та намагався налагодити співробітництво з іншими країнами.

Представник ВПС також поінформував парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки сильно вплинула на її постачання, що вона скоротила прогнозовані капітальні витрати на модернізацію військової техніки та обладнання майже на третину.

Військово-повітряні сили спрогнозували капітальні витрати в розмірі 853 мільярдів рупій (10,38 мільярда доларів) на 2022-2023 фінансові роки та скоротили їх до 588 мільярдів рупій (7,15 мільярда доларів) у національному бюджеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров осоромився під час конференції Raisina Dialogue 2023, що відбувалася в Індії.

Крім того, ми раніше інформували, що Індії вигідне продовження війни в Україні, оскільки країна непогано заробляє на поставках дешевої нафти з Росії.

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