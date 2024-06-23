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Росія не використовує весь арсенал “Калібрів” для ударів з Чорного моря: речник ВМС України назвав причини

Росія не використовує весь арсенал “Калібрів” для ударів з Чорного моря: речник ВМС України назвав причини

Чорноморський флот РФ не використовує усі ракети "Калібр" / Фото: ТСН.ua

Основною проблемою для застосування "Калібрів" з Чорного моря залишається безпека кораблів окупантів.

Росія продовжує виробництво крилатих ракет “Калібр” у великих кількостях, але їх застосування Чорноморських флотом РФ обмежене.

Причини такої ситуації назвав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, виробництво цих стандартних ракет у Росії розраховане на велику кількість користувачів — чотири флоти та Каспійську флотилію. Окрім того, внаслідок успішних атак Сил оборони Чорноморський флот РФ був позбавлений можливості заряджати свої кораблі в окупованому Криму, де була відповідна база.

“Втім, ми вже бачимо, що щонайменше перезаряджати підводні човни в Чорному морі вони змогли в Новоросійську. Стосовно надводних кораблів, ця інформація ще не підтверджена на сто відсотків. Втім, таке також може бути", - зауважив Плетенчук.

Як наголосив речник ВМС України, основною проблемою для застосування "Калібрів" з Чорного моря залишається безпека кораблів окупантів. Втім, за його словами, наразі росіяни знайшли вихід з цієї ситуації. 

"Вони обрали таку тактику, вони вибралися в Азов. Попри те, що там не так багато маршрутів, маневрувати там значно складніше, ніж у Чорному морі. Однак, є в цьому для них і свої плюси. Завдяки тому, що кількість маршрутів невелика - вони ховаються між цивільних суден. Це теж факт", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, під початку повномасштабної війни Сили оборони України звільнили від ворога понад 25 тис. кв. км у Чорному морі. Ця територія вже фактично вільна від присутності російських кораблів.

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