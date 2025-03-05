Росія не витягує війну: чи можуть економічні проблеми підштовхнути Путіна до переговорів

Економічна ситуація в Росії погіршується — це може стати причиною для диктатора Володимира Путіна піти на переговори

Про це повідомив політолог Юрій Богданов в ефірі КИЇВ24.

"Економічний шлях, і багато хто з російських економістів опозиційних пише, що в економіці Росії великі проблеми. І це справді може штовхати Путіна до можливих перемовин, до спроб відновити діалог з Заходом. Це можливо. Але водночас, якщо чесно, я поки не бачу якихось передумов, щоб це сталося швидко", — зазначив політолог.

Втім, він наголошує: якщо Дональд Трамп не знайде ефективних механізмів тиску на Москву, наразі немає явних передумов, чому Путін міг би сісти за стіл переговорів.

Політолог також підкреслює, що Росія не зможе нескінченно підтримувати свої військові дії, адже техніка на фронті, за прогнозами аналітиків, почне вичерпуватися вже до осені.

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення Росія витратила понад $200 млрд на війну та втратила щонайменше 700 000 військових.

Читайте також: