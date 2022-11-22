Росія не вивела на бойове чергування у Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів, всі – без "Калібрів".

Станом на 22 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, російський флот не вивів в акваторію Чорного моря жодного ракетоносія з "Калібрами" на борту.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Азовське море – ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Середземне море – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

Також повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 35 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 47 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому відсутність російських "Калібрів" у Чорному морі не скасовує загрозу.

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