Росія не вивела на бойове чергування жодного корабля з "Калібрами" — ОК "Південь"

Ворог будь-якої миті може вивести в море судна з ракетами на борту.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російський флот не вивів в акваторію Чорного моря жодного ракетоносія з "Калібрами" на борту.

Про це повідомили сьогодні, 14 листопада, в командуванні.

Окупаційні війська вивели у Чорне море 12 бойових кораблів, серед них немає жодного судна з ракетами "Калібр" на борту. Однак у командуванні наголошують, що це не привід розслаблятись. Ворог будь-якої миті може вивести в море судна з ракетами на борту.

Також у командуванні зазначають, що ЗС РФ продовжує зміцнюватися на лівому березі Дніпра. Ворог намагається створити додаткові рубежі на багаторівневих ешелонах оборони. Також у Бериславському районі війська РФ завдали ракетного удару двома ракетами Х-31, проте обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури.

Українська авіація виконала 4 бойові завдання щодо знищення місць зосередження живої сили та озброєння на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в Чорне море не виходять носії "Калібрів" російського ворожого флоту.

Водночас в ОК "Південь" наголосили, що загрози і ризики залишаються актуальними, тож закликали українців бути пильними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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