Росія не вивела у Чорне море ракетоносії, проте загроза удару залишається – Гуменюк

Станом на ранок неділі, 26 лютого, Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія, проте загроза залишається.

Про це повідомила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Кораблі РФ утискаються ближче до східного узбережжя Криму. Вони все далі й далі відсовуються від підконтрольного Україні берега. Тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче та ближче", - пояснила Гуменюк.

Речниця також попередила, що, попри шторм, загроза все ще залишається, адже росіяни за декілька годин можуть підготувати та вивести ракетоносії в море.

"Цілком імовірно, що ворог застосовує тактику приспання пильності. Вони намагаються вимотувати психологію та психіку нашого населення постійними обстрілами, активністю авіації, а потім зненацька можуть завдати ракетний удар", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк зазначала, що Росія шукає нову тактику та спостерігає за реакцією українців. Тому РФ може вичекати період після 24 лютого і завдати удару, коли всі нібито видихнуть. Утім ракетний обстріл і атака "шахедами" впродовж дня – не виключені.

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