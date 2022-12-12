Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія тримає у трьох морях 19 бойових кораблів

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
958
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія тримає у трьох морях 19 бойових кораблів

Фото: Associated Press

У Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів.

У понеділок, 12 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів – з них жодного ракетоносія.  

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять – носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом – 76 ракет.

Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден; до Чорного моря – три судна.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у Румунії до берега Чорного моря прибило морську міну, яка дрейфувала.

Читайте також:

Як Росія після війни в Чечні заманила її в пастку | Анзор Масхадов

Як Росія після війни в Чечні заманила її в пастку | Анзор Масхадов

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
958
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація