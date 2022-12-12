Росія тримає у трьох морях 19 бойових кораблів

У Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів.
У понеділок, 12 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів – з них жодного ракетоносія.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять – носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом – 76 ракет.
Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден; до Чорного моря – три судна.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, у Румунії до берега Чорного моря прибило морську міну, яка дрейфувала.
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