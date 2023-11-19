Росія не вивела в Чорне море жодного корабля: у МВС назвали причину

Погода в морях останнім часом не дозволяє окупантам виводити кораблі для застосування ракетного озброєння.

Наразі Військово-морські Сили не фіксують жодних російських кораблів у морі – в першу чергу через негоду. Близько доби сильно штормить, зафіксовано сильний вітер. Тому ворог не ризикує виводити свої судна.

Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

Він зазначив, що росіяни у будь-якому випадку не в змозі здійснювати пуски.

"Застосування самих систем озброєння неможливе. Там, корвети досить стійки до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на трошки інші умови використання", – розповів Плетенчук.

Також росіяни, з його слів, мають певні проблеми із застосуванням авіації у цьому регіоні. Сильні пориви вітру заважають літакам. Однак попри це, авіація зберігає свою активність над Чорним Морем, що є проблемою для України.

Ранше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.

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