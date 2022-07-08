Росія не виводитиме війська з півдня України після окупації Донбасу - посол РФ

Посол РФ у Великій Британії не заперечує ескалацію повномасштабного конфлікту на тлі збільшення поставок озброєння Києву.

Російська Федерація не планує виводити свої війська із захоплених південних областей України після повної окупації Донбасу.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

На уточнювальне запитання журналіста, чим може закінчитися повномасштабна війна, Андрій Келін заявив, що про виведення підрозділів із південних областей не йдеться.

"Ми збираємося звільнити весь Донбас. Звичайно, важко передбачити виведення наших військ із південної частини України, тому що в нас уже є досвід, що після виведення починаються провокації, стріляють у людей і таке інше", — сказав він.

Раніше військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін висловив думку, що вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де наразі Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території.

"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україні, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

Звільнення Херсона, наступ на Слов'янськ та уроки безпеки Ізраїлю. Офіцер Віктор Верцнер у ТСН

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