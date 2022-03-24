"Росія не вміє воювати, увесь світ розуміє, що є варварська країна з нелюдяною філософією", - Подоляк

За словами радника голови ОП, переговорна група стала більш адекватно сприймати те, що відбувається.

Перемовники залежать від політичних еліт так само, вони ж є частково цією елітою. Вони оперують обговореннями, які кулуарно ведуть серед людей, з якими спілкуються.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

"Тому переговорна група стала теж більш адекватно сприймати те, що відбувається. Але все ж таки їх теж має ще трошки попустити. Я думаю, що цей перелом вже незабаром буде точно, такий суттєвий перелом. Тому що ще якісь міфи у них в голові, на жаль, є", - зазначив він.

За словами Подоляка, є погана сторона цієї медалі. Ця сторона називається «гуманітарні катастрофи».

"Вони сьогодні вже не воюють з українською армією. Бо вони просто не вміють воювати. Тут нема про що говорити, вони взагалі не вміють воювати. Усі ці понти були для фільмів і пропагандистських роликів. Оскільки воювати вони не вміють, вони пішли по сирійському сценарію", - сказав він.

Вони перерізають усі лінії комунікацій, по яких іде логістика: продуктова, харчова, будь-яка логістика до міст. Вони хочуть, щоб у цих містах люди просто вмирали. А для того, щоб людям було страшно, ночами, днями бомбардують ці міста крилатими ракетами чи авіаційними бомбами. Росія сьогодні для всього світу (а у нас війна йде в прямому ефірі, усі бачать, що відбувається) втратила будь-який шанс на те, щоб називатися нормальною цивілізованою країною.

"Ми це розуміли і раніше, тому що ми сусіди, ми бачили модель їхньої поведінки. Проте світ якось так обережно казав: але ж є великий Достоєвський, є Пушкін, є Чайковський. А зараз увесь світ розуміє, що немає ніякої цивілізації під назвою Російська Федерація. Є варварська країна з нелюдяною життєвою філософією. Погано, що ми за це розуміння платимо таку високу ціну. Але добре, що світ нарешті позбудеться цього ілюзорного уявлення про Росію, що це країна, з якою можна вести цивілізовану розмову", - резюмував Подоляк.

Також, за його словами, переговори між Україною та Росію йдуть дуже важко. Робочі групи постійно ведуть перемовини в онлайн форматі, однак значного прогресу досягти поки не вдалося. Росія змінила модель поведінки на переговорах з Україною.

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