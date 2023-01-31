Росія не задіяла всі можливі резерви і готується до неминучого наступу – ISW

Росія створює умови для початку наступальних зусиль у найближчі місяці, ймовірно, в Луганській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій", – зазначають аналітики.

Вони нагадали про заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів і все вказує на протилежне, а також що Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців та продовжує закуповувати зброю та боєприпаси завдяки збільшенню внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран та Північна Корея. Столтенберг підкреслив, що президент Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Читайте також: В ISW назвали три ключові етапи вторгнення РФ до України

Також аналітики взяли до уваги заяву голови Ради резервістів ЗСУ Івана Тимочко про те, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі і будуть змушені розпочати наступ через зростаючий внутрішній тиск, необхідний для перемоги.

"Заяви Столтенберга та Тимочко підтверджують попередній прогноз про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці", – йдеться у звіті ISW.

Крім того, аналітики ISW звернули увагу на те, що з повідомлень російських військових блогерів, Росія задіяла ще не всі резерви і готує їх для вирішального наступу.

Раніше аналітики повідомили, що президент Росії Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже за місяць-два.

Новий наступ Росії, війська біля кордону України і десантна операція - Самусь та Катков