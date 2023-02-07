Росія не залишила у Чорному морі жодного ракетоносія: що відомо

Станом на 7 лютого російське корабельне угруповання в акваторії Чорного моря майже у повному складі ховається у пунктах базування. Адже у морі сильний шторм - 5-7 балів.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти залишили на чергуванні два кораблі.

"Саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю ховається у пунктах базування. На чергуванні залишилося два кораблі, але вони не є ракетоносіями. Вони збирають інформацію про надводну обстановку", - повідомила вона.

Тим часом в Азовському морі через шторм на бойовому чергуванні також немає жодного російського корабля.

Втім, Гуменюк наголосила, що відсутність кораблів не означає, що росіяни не здійснять ракетну атаку. Адже виведення ракетоносія в море займає до двох годин. Саме тому ситуація може змінюватися, наголосила вона.

Нагадаємо, британські розвідники наголошують, що росіянам у найближчі тижні не вдасться досягти вагомих успіхів у наступальних діях на Донеччині через нестачу боєприпасів та кваліфікованих підрозділів. Зазначається, що РФ намагається відновити великі наступальні операції в Україні від початку січня 2023 року.

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