"Росія не здатна прорахувати декілька кроків наперед, вони ухвалюють рішення поспіхом" - Арестович

Арестович також зазначив, що МЗС Росії – найслабша ланка на політичній арені.

Армія Росії розгублена, вони приймають рішення поспіхом, не порадившись, не виробивши одну лінію, вони просто втрачають обличчя.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Мізерабельність російського режиму проявляється в таких речах – ну спіймали вас вже, у вас же є найпростіший вихід - покарайте конкретно командира до рівнів роти і батальйону. Скажіть, так, військовий злочинець і так далі. Радянський Союз вбив мільйон афганців, але примудрився посадити більше ста осіб за військові злочини взагалі-то. Так ці навіть на це не здібні. Ну посадили, скажіть, російська армія велика, чесна, могуча, гладить дітей по голівці, роздає цукерки, але в нас є декілька відщепенців. От вони у всьому винні, вони й сядуть. Але ні, вони втрачатимуть обличчя і вони зображатимуть на весь світ, що вони там не обі**ались", - сказав він.

З його словами, росіяни навіть не можуть прорахувати на два кроки вперед, вони не можуть найпростіший медійний ефект прорахувати. Це означає, що вони розгублені, вони ухвалюють рішення поспіхом, не порадившись, не виробивши одну лінію.

"МЗС тут – найслабша ланка з однієї простої причини, тому що вони взаємодіють з міжнародними партнерами, в них все це летить. Їм першим надають незаперечні докази. А Лавров, як би до нього не ставилися, серед іншого, професійний дипломат екстрекласу, пережив по п'ять міністрів інших країн. Ну, екстракласу, мається на увазі, навіть не класу, екстра представленності в дипломатичному, якого класу, я сумніваюся, він же до останнього петляв від Криму, його тільки, на Кримську платформу вдалося запихнути", - вважає Арестович.

За його словами, до цього міністр закордонних справ Сергій Лавров всіляко уникав поїздок до Криму, тому що важко пояснити міжнародним колегам, чому він поїхав на окуповану й анексовану територію.

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"Тепер він вимушений віддуватися, з них роблять цапів-відбувайлів, з МЗС. Вони вимушені мекати ці безглузді виправдання на фоні згвалтованих 10-річних дітей про те, що це самі українці, і самі американці і так далі. Ну їх припруть просто кримінальним міжнародним судом, групи якого на повну працюють з Україною стосовно цих злочинів, цих і інших. І ми якби пам'ятаємо, що справа кримінального міжнародного суду ООН про геноцид Росії, кваліфіковано було як геноцид, тобто підозра геноциду розслідування буде ще сильно задовго до Бучі і Гостомеля", зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів про спробу окупантів оточити зону ООС.

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