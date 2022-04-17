Росія не зможе бомбити Україну як Сирію: військовий експерт пояснив причину

Українські бійці вже знищили 165 літаків та 146 гелікоптерів РФ.

Військовий експерт Юрій Федоров заявив, що Росія не зможе бомбити Україну як Сирію та пояснив чому.

Про це він розповів у коментарі OBOZREVATEL.

"Сирійські повстанці не мали, як не мають і зараз, жодних засобів ППО. Російська авіація робила це цілком безкарно. Зараз я не впевнений, що авіація зможе так само безкарно бомбити Україну. Я навіть упевнений, що не зможе. Адже кількість збитих українською армією літаків РФ за час війни перевищила 150 одиниць. Це дуже серйозні втрати", - наголосив Федоров.

Військовий експерт уточнив, що йдеться не стільки про самі літаки, як про підготовлених російських льотчиків.

"Особливо я маю на увазі втрати не так літаків, як підготовлених льотчиків. Не просто випускників, а льотчиків, які мають досвід участі у бойових діях, мають тривалий досвід підготовки, здатні ухилятися від засобів ППО, боротися з літаками противника тощо. Це льотчики дуже високої кваліфікації, як і скрізь у світі", - додав він.

Варто зазначити, що станом на 17 квітня українські бійці знищили 165 ворожих літаків та 146 гелікоптерів. Загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.