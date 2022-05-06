Росія не зможе обходити санкції за допомогою криптовалют – Moodyʼs

Криптовалюти не допоможуть Росії боротися із західними санкціями, що обмежують міжнародні фінансові операції.

Криптоактиви навряд чи будуть ефективним рішенням “для обходу санкцій та відновлення прав громадян Росії та спроможності уряду хоча б частково проводити фінансові операції”.

Про це пише РБК з посиланням на звіт рейтингового агентства Moodyʼs.

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Аналітики звертають увагу, зокрема, на низьку ліквідність та обмежений розмір ринку криптовалют у РФ. На біржі ліквідність пари рубль/біткоїн становить близько $200 тисяч, на позабіржових торгових сервісах – близько $30 млн щодня. А російські фінансові інститути щодня здійснюють міжнародні операції на суму $46 млрд, 80% з яких проходять у доларах.

“Легальні криптобіржі повинні відповідати вимогам законодавства проти відмивання коштів, а також відслідковувати та відключати облікові записи з чорного списку”, - кажуть експерти. Це також ускладнює використання криптовалюту для обходу санкцій, вважають у Moodyʼs.

Деякі незаконні майданчики, які працювали на російську аудиторію, потрапили під західні санкції. Зокрема, йдеться про найбільшу даркнет-платформу Hydra Market.

Раніше стало відомо, що Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. Це допоможе їй протистояти санкціям через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає “вибірковий дефолт”. Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично неминучим.

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

Як нові санкції вплинуть на життя в Росії та чи варто країні-агресорці чекати на дефолт

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