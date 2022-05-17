Росія не зможе повторно вторгнутися до України на східних напрямках - Жданов

Росія не зможе повторно вторгнутися до України на східних напрямках - Жданов

Росія не має зусиль і коштів для того, щоб сформувати ударні угруповання для повторного вторгнення на східних напрямках - там, де Збройні сили України вийшли на державний кордон, включно з Харківською областю.

Про це 17 травня заявив військовий експерт Олег Жданов в етері на телеканалі "Freeдом".

"Тут нам треба просто переходити до оборони та обладнати оборонні пункти для того, щоб уникнути проникнення. А все, що вони сформують, навіть у Брянській та Білгородській областях, це буде, швидше за все, спрямоване саме на Донецький та Луганський напрямки", - вважає Жданов.

Він зазначив, що ці два напрямки залишаються головними для РФ. За його словами, там окупанти не залишають спроб проводити наступальні дії.

Нагадаємо, Жданов пояснив, що зараз немає можливості деблокувати Маріуполь військовим шляхом. А тому вивезення захисників з "Азовсталі" та подальший їх обмін на росіян - це єдиний вихід.

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