"Росія не зупиниться": Подоляк попередив про ризики підписання договору про закінчення війни з Путіним

Проміжних варіантів у війні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, Україна не розглядає. Оскільки у результаті це призведе до безкінечної війни.

Російська Федерація щодо України не зупиниться. Окупанти будуть постійно йти далі.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в розмові з ВВС Україна.

"Ми з вами про це говорили на самому початку. У такому разі це безкінечна війна. Це сценарій Мінську-2, 3, 4, 5, безкінечної війни. Тому що Росія - не Північна Корея. Російська Федерація по відношенню до України не зупиниться на 38-й паралелі. Вона буде йти далі, постійно далі - це і є сценарій безкінечної війни", - відповів Подоляк на запитання, чи розглядає українська влада умовний корейський сценарій.

За його словами, після підписання договору про закінчення війни є ризики, що росіяни переоснастять свою армію, мобілізують більше окупантів, ще більше нагріють "пропагандою реваншистські настрої" і підуть далі забирати ще якусь територію.

"Вони пристосуються до санкцій, більше того, вони поступово зламають консолідацію Європейського Союзу, отримають там формальних чи неформальних союзників. І ми зовсім скоро отримаємо наступну війну, але в значно гірших умовах. Чому? А тому що нам скажуть: ви ж тоді не довели все до кінця. Ви ж тоді були такі потужні, ми ж вам допомагали, але ви не пішли до кінця, до правильного фіналу. А сьогодні ми вже не можемо вам допомагати, ми не можемо щороку своїм суспільствам в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії говорити: а давайте ще раз Україна буде воювати з Росією, ще раз дамо їм кілька сотень мільярдів євро, ще раз приймемо біженців з України", - сказав Подоляк.

Також читайте Росіяни хочуть відрізати ЗСУ від важливої лінії постачання на Донеччині - ISW

Радник голови Офісу президента наголосив, що Україна не може жити в цьому форматі.

"Росія не зупиниться. Ще раз кажу: це не Північна Корея", - підсумував він.

Раніше Кулеба наголосив, що за будь-яких обставин Україна ніколи не забуде про жодну свою окуповану територію.

Нагадаємо, Піонтковський розповів про провали і погрози диктатора Путіна.

Як повідомлялося, Блінкен пояснив, чому США не дозволять Росії захопити Україну.

Читайте також: