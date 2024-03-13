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Росія не зупиниться у своїй агресії: у ГУР повідомили про військові плани Кремля

Росія не зупиниться у своїй агресії: у ГУР повідомили про військові плани Кремля

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив про військові плани Кремля / Скриншот з відео

Це те, про що Путін мріяв би перед своєю черговою так званою "коронацією".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що завдання для російської пропаганди та політичне завдання загалом – це повне захоплення українського Донбасу.

Про це йшлося в новому проекті "Високий кабінет" на телеканалі FREEДОМ.

"Загалом, безумовно, ці плани відомі... Завдання для пропаганди та політичне завдання – це повне захоплення українського Донбасу. Це те, про що Путін мріяв би перед своєю черговою коронацією, яка має відбутися після так званих виборів... Безумовно, їм треба показувати перемоги", – зазначив Юсов.

При цьому він наголосив, що до планів для подальшої агресії РФ входить не лише Україна.

"Загроза з боку Путіна, з боку сьогоднішньої Росії – це загроза не тільки Україні, а загроза всьому вільному світу і в тому числі європейській спільноті... Ті гібридні методи та пряме військове втручання, яке було і в Грузії, і в інших точках світу". і Сирія, і інших прикладів можна величезну кількість назвати - це, безумовно, показує, що Росія не зупиниться у своїй агресії", – пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов також розповідав, чи готує ГУР подарунки росіянам навесні – до 9-го Травня.

Він розповів і про ресурс, що залишається у РФ для впливу всередині України, а також про український опір на тимчасово окупованих територіях.

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