Росія не зупиняється у своєму кривавому бажанні знищити українців: Зеленський про наступ на Донбасі

Росія не зупиняється у своєму кривавому бажанні знищити українців: Зеленський про наступ на Донбасі

Росія почала масштабний наступ на Донбасі. Бажання держави-окупантки - це знищити усіх українців.

Також країна-агресорка хоче знищити Україну.

Про це 20 квітня під час брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розповів президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо, що Росія не зупиняється у своєму кривавому бажанні знищити нас, українців, та нашу державу. При чому будь-якою ціною, вбиваючи жінок, дітей та беззахисних цивільних. Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі і ми це розуміємо. Бачимо всі ризики та кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі біля 120 тисяч осіб тільки у Маріуполі. Рівень російських злочинів там більш масштабний, ніж навіть у Бородянці", - сказав президент.

Нагадаємо, російські окупанти на Південнобузькому напрямку вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Бив ворог з артилерії.

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