Росія недооцінила боєздатність України, тому зав'язла та поступово утилізується - політолог

Разом з тим став руйнуватися і “еталон боєздатності” РФ.

Росія недооцінила боєздатність України, тому зав'язла та поступово утилізується.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігар Тишкевич.

За його словами, білоруський уряд довгі роки спостерігав за трансформацією ЗСУ, вивчали досвід і навіть намагалися його запозичити. Це знаходило відображення, у тому числі у нових зразках озброєнь.

Тим часом Кремль тиснув на суспільство своїми уявними результатами у Чеченській війні, війні проти Грузії, операції у Сирії. Сприяла тому російська пропаганда.

“Навіть на тлі визнання прогресу ЗСУ, базове сприйняття залишалося у старих рамках — російську армію вважали еталоном боєздатності. Цьому концепту понад 20 років і він встиг стати ключовим. І тут Росія силами своїх збройних сил, росгвардії та іншого зброду вторгається в Україну. Але минає тиждень, другий, третій, а Україна не здається. Більше того, російське вторгнення зав'язнуло і йде процес планомірної утилізації того самого еталона боєздатності”, — пояснює політолог.

Разом з тим став руйнуватися і “еталон боєздатності” РФ. Водночас ЗСУ продовжують демонструвати здатність ставити раціональні цілі та малими силами їх досягати.

“Це, якщо хочете, розрив шаблону, втрата орієнтиру. І заздрість “російським зарплатам” військових починає змінюватися простою тезою “платять краще, але не довго”. Другий аспект — демонстрація російського ставлення до загиблих та полонених. Для середнього білоруса дико не повернути додому і не поховати загиблого. Процес лише починається. І поки що рано говорити про швидкі результати. Але щодня пробуксування РФ в Україні додає аргументів”, — зазначає Ігар Тишкевич.

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