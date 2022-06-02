Росія нещадно б'є з мінометів по Чернігівщині зі своєї території: за короткий час зафіксували 22 вибухи

Росія нещадно б'є з мінометів по Чернігівщині зі своєї території: за короткий час зафіксували 22 вибухи

Російська Федерація продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області зі своєї території.

Зокрема, у четвер, 2 червня, окупанти обстріляли с. Михальчина Слобода Чернігівської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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"Від 11:45 до 12:15 спостерігачі зафіксували 12 вибухів Михальчина Слобода. Попередньо, з міномету калібру 120 мм Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Через короткий час РФ знову вдарила по с. Михальчина Слобода. Від 13:30 до 13:45 зафіксовано 10 вибухів.Також, попередньо з міномету калібру 120 мм. На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі розповіли, навіщо Росія обстрілює північні кордони України і чи є ризик повторного нападу на прикордонні регіони.

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